ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия найдет решение всех проблем

17:29
  • четверг
  • 10 марта 2022

Страна выполняет свои обязательства в полном объеме

Президент Владимир Путин заявил на совещании по экономической ситуации в четверг, что Россия вместе с партнерами, которые не признают санкции, найдет решение всех проблем.
Путин указал на повышение спроса на товары

"Мы выполняем все свои обязательства в полном объеме. Все, что мы должны поставлять, мы поставляем потребителям в Европе и других регионах мира. 100% загруженность даже ГТС Украины", - подчеркнул глава государства, которого цитирует ТАСС.

Растущие цены на энергоносители российский лидер увязал с просчетами Запада. Так, по словам Путина, США пытаются свалить на Москву результаты своих собственных ошибок.

Как заметил президент, сейчас США стремятся подписать контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой, на которые ранее сами наложили ограничения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.