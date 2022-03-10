Путин: Россия найдет решение всех проблем

Страна выполняет свои обязательства в полном объеме

Президент Владимир Путин заявил на совещании по экономической ситуации в четверг, что Россия вместе с партнерами, которые не признают санкции, найдет решение всех проблем.

"Мы выполняем все свои обязательства в полном объеме. Все, что мы должны поставлять, мы поставляем потребителям в Европе и других регионах мира. 100% загруженность даже ГТС Украины", - подчеркнул глава государства, которого цитирует ТАСС.

Растущие цены на энергоносители российский лидер увязал с просчетами Запада. Так, по словам Путина, США пытаются свалить на Москву результаты своих собственных ошибок.

Как заметил президент, сейчас США стремятся подписать контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой, на которые ранее сами наложили ограничения.

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