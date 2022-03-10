Силуанов обозначил главный приоритет властей в условиях санкций

Правительство будет принимать меры по устойчивости финансовой системы

На совещании с президентом России в четверг министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что главный приоритет правительства в условиях санкционного давления - исполнение социальных обязательств.

Как подчеркнул глава Минфина, власти полностью обеспечат исполнение социальных обязательств. Это касается в том числе пенсий и зарплат. Будут предусмотрены затраты на выплаты семьям с детьми, на лекарственное обеспечение.

Среди уже введенных мер стабилизации ситуации Силуанов выделил контроль оттока капитала и трансграничных операций граждан, разморозка золотовалютных резервов, особый порядок обслуживания внешних долгов, запуск масштабного проекта по амнистии капитала.

"Правительство совместно с ЦБ дальше будет принимать меры по устойчивости финансовой системы", - заверил министр.

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