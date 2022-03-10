Путин заявил, что Россия была обязана помочь Донбассу

Экономика же адаптируется к новой ситуации

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в четверг заявил, что помощь жителям Донбасса была долгом России, иначе поступить было нельзя.

"То, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде, это о многом говорит. Это говорит о том, что в целом люди поддерживают наши действия. Говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также выразил благодарность всем гражданам России, кто помогает эвакуированным из Донбасса.

Как заметил Путин, экономика России адаптируется к новой ситуации в условиях санкций, это приведет к повышению независимости и суверенитета страны. Многие государства подобострастно принимают решения "своего сюзерена", но Россия не может так существовать, заключил президент.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"