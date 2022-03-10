МИД России: ядерная война невозможна по определению

Такой конфликт означал бы конец цивилизации

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай", что ядерная война по определению невозможна.

"Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ядерный конфликт означал бы "конец цивилизации".

Как уточнил Вишневецкий, страны "ядерной пятерки", в которую, помимо России, входят США, Китай, Великобритания и Франция, разделяют мнение о невозможности ядерной войны, несмотря на существующие сегодня противоречия.

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