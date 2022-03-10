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Байден связал с Россией рекордную инфляцию в США

18:49
  • четверг
  • 10 марта 2022

По мнению Вашингтона, все из-за "действий Путина"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил рекордную за 40 лет инфляцию в стране.

США готовятся к росту цен на бензин из-за антироссийских санкций
Названо исключение из эмбарго США на импорт российских энергоносителей

"Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина", - сказано в распространенном Белым домом заявлении.

Также Байден сказал, что бюджеты американцев истощаются, семьи начинают ощущать последствия роста цен.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого в отношении России начали массово вводить санкции. В частности, Соединенные Штаты запретили импорт нефти и газа из России.

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