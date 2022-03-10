Правительство ввело мораторий на проведение плановых проверок бизнеса

Он продлится до конца года

Власти ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В пресс-службе кабмина отметили, что запрет касается именно плановых проверок.

Ранее Мишустин подписал постановление о том, что российские промышленные предприятия, попавшие под санкции, получили отсрочку на год по исполнению ряда обязательств по просубсидированным проектам.

В Кремле также анонсировали мораторий на банкротства.

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