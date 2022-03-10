ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство ввело мораторий на проведение плановых проверок бизнеса

18:58
  • четверг
  • 10 марта 2022

Он продлится до конца года

Власти ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В пресс-службе кабмина отметили, что запрет касается именно плановых проверок.

Ранее Мишустин подписал постановление о том, что российские промышленные предприятия, попавшие под санкции, получили отсрочку на год по исполнению ряда обязательств по просубсидированным проектам.

В Кремле также анонсировали мораторий на банкротства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.