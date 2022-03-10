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Власти определили приоритетные направления для импортозамещения

19:47
  • четверг
  • 10 марта 2022

Это в том числе авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в условиях санкций необходимо обеспечить работу заводов и фабрик - с акцентом на ускоренное импортозамещение.
Мишустин рассказал о плане стабилизации экономики

"Приоритетными для опережающего импортозамещения являются авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия и, конечно, фармацевтика", - уточнил министр (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что также важно сформировать независимость по оборудованию, сырью, биологическим и химическим субстанциям. Это позволит обеспечить все потребности страны в том числе по препаратам для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как ранее сообщил министр финансов Антон Силуанов, среди уже введенных мер стабилизации ситуации - контроль оттока капитала и трансграничных операций граждан, разморозка золотовалютных резервов.

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