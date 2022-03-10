Минобороны: участились нападения на российских медиков на Украине

Игорь Конашенков отметил, что это подтверждает нацистскую сущность киевского режима

Минобороны России провело брифинг по спецоперации на Украине. Представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что военные ДНР взяли под контроль населенные пункты Марьяновка, Лазаревка и Лесное.

ВС России, в свою очередь, продвинулись на глубину 10 километров и взяли под контроль следующее населенные пункты: Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское.

В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов.

В МО России сообщили, что за последние дни участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наёмников на российских медиков и медицинские специальные автомобили.

"Всё это еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения", - заявил Конашенков на брифинге.

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