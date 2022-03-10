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Минобороны: российская авиация не атаковала наземные цели в Мариуполе

19:48
  • четверг
  • 10 марта 2022

Заявления об авиаударе по больнице являются провокацией

Министерство обороны России сообщило в четверг в ходе брифинга, что все военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе украинскими националистами.

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Как уточнили в ведомстве, наземные цели в районе Мариуполя российская авиация не атаковала, заявления об авиаударе по больнице являются провокацией.

В Минобороны добавили, что запрещенный в России нацбатальон "Азов" переоборудовал здание больницы Мариуполя в опорный пункт.

Кроме того, в оборонном ведомстве указали на участившиеся случаи нападений украинских националистов и иностранных наемников на российских медиков.

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