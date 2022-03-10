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Франция не видит возможности рассматривать заявку Украины в ЕС

20:15
  • четверг
  • 10 марта 2022

В сложившейся ситуации должно быть найдено политическое решение

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта.
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Также французский лидер отметил, что Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа. По словам Макрона, он вновь переговорит с Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов.

Как добавил президент Франции, Европа должна стать независимой в области энергетики и обороны. При это необходимо сделать все, чтобы найти дипломатическое решение ситуации на Украине, приводит заявление Макрона ТАСС.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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