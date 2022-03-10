Путин поблагодарил россиян за помощь беженцам из Донбасса

Президент убежден, что граждане в целом поддерживают действия властей

Антикризисный пакет поддержки россиян разрабатывает правительство. Минимизация последствий санкций для экономики нашей страны стала главной темой совещания Владимира Путина с вице-премьерами и министрами. Новый комплекс направлен на стабилизацию внутреннего финансового рынка, сдерживание цен на товары массового спроса, а также сохранение программ льготной ипотеки и социальных выплат.

В центре внимания встречи - поддержка граждан, бизнеса и в целом отечественной экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления.

"Ясно, что в такие моменты, конечно, всегда повышенный спрос со стороны людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. И постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет", - заявил президент Владимир Путин.

Антикризисная программа уже разработана правительством и будет дополняться по мере необходимости, докладывает премьер Михаил Мишустин. В частности, подготовлен комплекс мер для поддержки высокотехнологичных отраслей. Он включает, среди прочего, освобождение компаний от налога на прибыль и проверок. Поддержит государство и другие сферы.

"Мы понимаем масштаб трансформации, которую предстоит пройти нашей экономике для того, чтобы стать еще более крепкой. Базовым принципом экономического реагирования останется максимальная свобода хозяйственной деятельности внутри страны. Минимизация регулирования и контроля. И, конечно, поддержка рынка труда. Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию", - сказал премьер Михаил Мишустин.

На теме ухода из России некоторых западных компаний отдельно останавливается и Владимир Путин. В ответ на недружественные шаги требует действовать решительно.

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими иностранными партнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собирается закрывать свои производства, здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков - российских поставщиков таких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальные решения этих вопросов", - заявил Путин.

Вещи при этом следует называть своими именами. Как выразился глава Минфина Антон Силуанов, действия западных стран по отношении к России - это, по сути, финансовая и экономическая война.

"Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле. Западные страны стараются создать дефицит повседневных импортных товаров, принуждают закрывать успешно работающих компаний с иностранным капиталом. В этих условиях первоочередной приоритет для нас - стабилизация финансовой системы страны и обеспечение ее бесперебойной работы", - сказал Антон Силуанов.

Для этого приняты меры по предотвращению оттока капитала из страны. Налажена надежная работа финансовых организаций. Под контролем находится и бюджетная сфера. Снижение некоторых статей дохода сполна компенсируется прибылью от экспорта нефти и газа. Россия продолжает выполнять все свои обязательства по поставкам энергоресурсов за рубеж.

"Что касается стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и в общем указывают на те санкции, которые они вводят против нас как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит. Тем более что мы все обязательства свои выполняем. Все! В полном объеме все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям. И в Европе, и в других странах мира. 100 процентов загружена даже ГТС Украина - это удивительно, но факт. Мы все это делаем. А цены там растут. Но не по нашей вине. Это результат их собственных просчетов. Нечего на нас сваливать", - заявил Путин.

Несмотря ни на что, как заверили сегодня в правительстве, государство своевременно и в полном объеме обеспечит все свои социальные обязательства. Из нового - с 1 апреля начнутся выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет с низким доходом. Предусмотрены и другие меры поддержки граждан.

"В прошлом году мы запустили программу по возврату до 50 процентов стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Но не больше 20 тысяч рублей - и этой льготой воспользовались семьи, в которых проживают до 400 тысяч детей. Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году. Тоже с 1 мая", - сказал президент.

Говорят на совещании и о ситуации с продуктами питания. Здесь - никаких проблем. Продовольственная безопасность России обеспечена.

"Что касается цен. Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов. Но у нас более 90 процентов социально значимых товаров производится в России. Правительство приняло решение поддержать как аграриев, так и торговлю. В ответ мы рассчитываем, что все участники рынка будут сдерживать цены на продукты массового спроса", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Президент обращает внимание на ситуацию с минеральными удобрениями. Обстановка на мировом рынке сейчас сложная, так что России необходимо позаботиться прежде всего о себе. Есть ресурсы и для экспорта, но Запад традиционно предпочитает стрелять себе же в ногу.

"Россия и, кстати, Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. И если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании, страховании, логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так уже запредельные, еще больше вырастут. А это, в свою очередь, будет влиять на цены на продукты питания. Если это будет продолжаться дальше - это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом. Повлияет и на макроэкономические показатели, потому что рост инфляции неизбежен в этом случае", - уверен президент России.

Еще одна важная сфера - строительство. Путин требует сделать так, чтобы все объекты были достроены. Нельзя допустить появления новых обманутых дольщиков. Следует также сохранить темпы выдачи ипотеки. На данный момент ни одна льготная программа в России не сокращена. Активно идет работа и по приему беженцев из Украины. Ежедневно границу пересекают 6 тысяч человек. В нашей стране их обеспечивают всем необходимым.

"Я бы хотел сейчас обратиться к нашим гражданам, к тем, кто оказывает такую помощь беженцам, поблагодарить всех граждан России за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли. В этих условиях живут с крысами 8 лет. Это был действительно просто наш долг поддержать этих людей, помочь им. Другого пути уже не было. Нам не оставили никаких других шансов решить этот вопрос как-то иначе. И то, что наши граждане так откликаются на необходимость оказания помощи - это о многом говорит, это говорит о том, что в целом люди поддерживают наши действия и говорит о том, что мы правильно поступаем, что поддерживаем Донбасс", - сообщил Путин.

В завершение совещания президент напоминает: санкциями на Россию Запад давил всегда. Но отечественная экономика неизменно адаптировалась. Так будет и сейчас. Нужно просто пережить этот сложный период. Тем более, что в конце концов это приведет к укреплению нашей независимости и суверенитета.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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