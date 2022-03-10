Минобороны заявило о двух постановочных взрывах у больницы Мариуполя

Эксперты нашли нестыковки в фейке про роддом

Глава российской дипломатии Сергей Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях вокруг спецоперации наших войск, которым пытаются приписать различные зверства. По словам министра, одним из таких примеров является шумиха по поводу обстрела в Мариуполе роддома с пациентками и детьми. В действительности здание медучреждения давно не использовалось по назначению и стало базой экстремистов. Соответствующие доказательства наша делегация предъявила на заседании Совета безопасности ООН.

Надрывно плачущая женщина прижимает к груди ребёнка. Он, правда, в отличие от своей "мамы" почему-то спокоен. Также невозмутимы и люди, стоящие вокруг. Но кому интересны нюансы! По закону жанра, видео должно зацепить с первых секунд! Потому на месте развалин интенсивно работают спасатели: оказывают помощь пострадавшим.

По легенде, обнародованной украинской стороной, в результате атаки российских ВС на мариупольскую больницу и родильный дом ранены как минимум 17 человек, в том числе беременные женщины.

Но если смотреть ролик внимательно можно найти в нём явные нестыковки. Помощь оказывают женщине, которая на первый взгляд не беременна. Да и голова у нее не пострадала. Внутри разгромленного лечебного учреждения, которое активно выдают за роддом, нет ни специальных кресел, ни оборудования. И только несколько капель красного цвета... Зато из-за двери видно ведро, наполненное красной жидкостью, похожей на краску. Её в кино используют для создания кровоподтёков. Но в этом ролике, судя по всему, артисты в дефиците. Вот в трех сценах одна и та же девушка только в разной одежде: ее несут на носилках, она же - на фоне разрушенного здания. А вот спускается по лестнице. Напрашивается вопрос: раз так много пострадавших - где врачи? Скорая помощь? Один на всех - подоспевший вовремя - солдат ВСУ. Утешает ребенка. Посвящает зрителя в детали.

Военнослужащий ВСУ говорит на языке так называемого агрессора?! Чудеса. По-русски заговорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал произошедшее "зверством". Дезинформацию активно раскручивал и в своём блоге.

"Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая - Россия - которая боится больниц?! Боится роддомов и уничтожает их. Там что, были маленькие бандеровцы?" – вопрошает президент Украины Владимир Зеленский.

Однако еще 7 марта на заседании Совбеза ООН постпред нашей страны Василий Небензя со ссылкой на жителей Мариуполя сообщил всем, что вооруженные люди выгнали из мариупольского роддома весь персонал, превратив его в военный объект. Больница не работает. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети назвал фейком данные об ударе по мирным гражданам в мариупольской больнице.

"Вот как рождаются фейковые новости. Мы предупреждали в нашем заявлении 7 марта, что эту больницу радикалы превратили в военный объект. Очень беспокоит, что ООН распространяет эти данные, не проверив", - заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Но маховик уже не остановить. Видео якобы обстрела больницы в Мариуполе за считанные часы стало вирусным. Кадры тиражируются уважаемыми информагентствами и сопровождаются ожидаемыми комментариями: "Варварское военное преступление", "Бомбардировка осажденного Мариуполя".

За возможность обвинить в циничной и неприкрытой агрессии Россию уцепились как простые пользователи социальных сетей, так и на самом высшем уровне. Генсек ООН Антониу Гутерриш в соцсети осудил нападение на больницу в Мариуполе.

"Не первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские ВС. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад, поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируется общественное мнение во всем мире", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Достаточно взглянуть на карту. Адрес разрушенного здания - не роддом, офтальмологическое отделение детской больницы. Да и то, что это видео не иначе как постановка, - очевидно! Как и тот факт, что украинские СМИ и интернет-ресурсы распространяют дезинформацию о ходе военных действий и спецоперации по защите народных республик Донбасса. Произошедшее не имеет никакого отношения к действиям войск. Это куда хуже. "Это информационный терроризм", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Как все было на самом деле? Больницу превратили в съемочную площадку, пригласили статистов и актеров. Тут украинские пропагандисты и их польские медиаинструкторы и "прокололись". В роли пострадавшей беременной женщины - украинский блогер и модель Марианна из Мариуполя. Она действительно в положении. Однако в роддоме находиться не могла - учреждение уже несколько дней использовалось боевиками "Азова" как укрепленный объект, не функционирующий как медучреждение. За участие в грязных информационных вбросах на блогера ополчились даже подписчики! Хотя - чем не слава. Первым подготовил и опубликовал фотографии известный украинский пропагандист Евгений Малолетка, сотрудничающий с западными СМИ. Ну, и апогей этой истории. Откуда разрушения? На видео - классическая воронка от "Точки У", которой нет на вооружении России и обеих республик. Да и во время "режима тишины", объявленного для эвакуации мирных граждан, российская авиация в небо не поднималась и никаких целей в районе Мариуполя не поражала.

"Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы. Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, для которой и делалась эта постановка, но не экспертов", - убежден представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Фугасный авиационный боеприпас, даже небольшой мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания.

Анастасия Мартынова, Илья Титов, "ТВ Центр".

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