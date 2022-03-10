Карпин снова возглавил "Ростов"

Специалист будет совмещать работу в сборной и клубе

Российский футбольный союз сообщил в четверг о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Новое соглашение будет действовать до конца этого года.

При этом специалист возвращается в качестве главного тренера в футбольный клуб "Ростов", он будет совмещать должности.

"РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе, как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях", - сказано в сообщении.

Сам Карпин заявил, что рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая.

Сборную России исключили из всех международных турниров в качестве санкций из-за российской спецоперации на Украине.

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