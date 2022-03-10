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Эрдоган рассказал о роли Турции в ситуации вокруг Украины

21:03
  • четверг
  • 10 марта 2022

Анкара хочет быть посредником в поиске решения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. В частности, турецкий лидер заявил, что Анкаре важно иметь возможность вести переговоры с обеими сторонами на Украине и быть посредником в поиске решения.

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"Президент Эрдоган указал на важность встречи министров иностранных дел России и Украины для прямого диалога друг с другом в Анталье. Президент Эрдоган подчеркнул, что организация даже их встречи является победой дипломатии", - приводит сообщение канцелярии президента Турции ТАСС.

Кроме того, Эрдоган сказал Байдену, что Вашингтону следует отменить санкции против Турции в сфере оборонной промышленности.

Ранее в четверг в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины.

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