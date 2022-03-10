ИГ сообщило о смерти своего лидера

Главарю боевиков было 45 лет

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" признала смерть своего лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши, пишет агентство Reuters.

Уточняется, что главарю боевиков было 45 лет. Лидером ИГ он стал после уничтожения в 2019 году его предшественника Абу Бакра аль-Багдади.

Источники агентства добавили, что группировку теперь возглавит Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курейши.

Ранее сообщалось, что аль-Хашеми был убит американскими военными на северо-западе Сирии.

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