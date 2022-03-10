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Умер бывший солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров

21:52
  • четверг
  • 10 марта 2022

Артисту было 50 лет

Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров (Том Хаос) умер в возрасте 50 лет. Предварительно, сосед нашел его мертвым в доме в деревне Капорки.

Как пишет StarHit со ссылкой на представителей музыканта, на 10 марта у Зинурова было запланировано два интервью, но после полудня артист перестал выходить на связь. Официальная причина смерти пока неизвестна.

Зинуров выступал в "Отпетых мошенниках" с момента основания коллектива. Летом 2021 года он объявил об уходе из коллектива из‑за финансовых разногласий. Новым солистом стал Алексей Радченко.

За свою карьеру "Отпетые мошенники" выпустили семь студийных альбомов и прославились хитами "А у реки", "Девушки бывают разные", "Бросай курить", "Всяко-разно" и "Люби меня, люби".

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