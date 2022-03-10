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Минобороны сообщило, что националисты изъяли эвакуационные автобусы

22:06
  • четверг
  • 10 марта 2022

Гумкоридоры на Украине в сторону территории России будут ежедневно открывать с 10:00

Министерство обороны России сообщило вечером в четверг, что Киев противится выезду гражданского населения в сторону Российской Федерации. При этом националисты изъяли предназначенные для эвакуации беженцев автобусы и другие транспортные средства.

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Как добавили в ведомстве, утверждения о несоблюдении Вооруженными силами России режима тишины являются ложью и провокацией. Сами же националисты используют режим тишины только для улучшения своих позиций.

Вместе с тем в Минобороны подчеркнули, что гумкоридоры на Украине в сторону территории России будут ежедневно открывать с 10:00 в одностороннем порядке.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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