Ущерб для экономики: Байден теряет поддержку американцев из-за санкций

Ограничительные меры больно ударили по самим США

Как отметил Владимир Путин, из-за введённых против России санкций серьёзный ущерб несёт экономика самих западных стран. Зарубежные политики это признают, но обвиняют во всём Москву. А открывшийся во Франции двухдневный саммит Евросоюза обсуждает не пути выхода из тупика, а возможность введения новых ограничений.

Как сказываются санкции на жизни западных обывателей? Куда может завести США и Европу антироссийский курс? В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"США с удовольствием засовывают европейцев в эту мясорубку. Эффекты, конечно, будут и для американской экономики. Байден это прекрасно понимает. Будем откровенны, среднего американского избирателя мало волнует то, что происходит на Украине. А что происходит на бензоколонке за углом, его интересует очень сильно", - отметил он.

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