Вышингтон вынужден оправдываться

Россия в пятницу созывает Совет безопасности ООН для обсуждения деятельности американских биолабораторий на Украине. В ходе спецоперации по защите Донбасса наши военные вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая реализовывалась и финансировалась Пентагоном, передает "ТВ Центр".

Американские ведомства были вынуждены объясняться, однако эти заявления противоречат друг другу. В Минобороны США сообщили, что их страна якобы помогала Украине утилизировать биологическое оружие, оставшееся после распада Советского Союза.

Однако, по данным нашего военного ведомства, речь именно о новых программах по изучению опасных вирусов и бактерий, а также - об экспериментах на перелётных птицах, летучих мышах и рептилиях, которые могут переносить смертельные болезни.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США лишь помогали обеспечивать безопасность этих учреждений, а перед этим замглавы американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд в Сенате не только признала существование таких лабораторий, но и выразила крайнюю обеспокоенность тем, что Россия может получить доступ к данным об их исследованиях.

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