ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия созывает Совбез ООН из-за биологических лабораторий США на Украине

08:42
  • пятница
  • 11 марта 2022

Вышингтон вынужден оправдываться

Россия в пятницу созывает Совет безопасности ООН для обсуждения деятельности американских биолабораторий на Украине.  В ходе спецоперации по защите Донбасса наши военные вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, которая реализовывалась и финансировалась Пентагоном, передает "ТВ Центр".
Минобороны сообщило новые данные о биолабораториях США на Украине

Американские ведомства были вынуждены объясняться, однако эти заявления противоречат друг другу. В Минобороны США сообщили, что их страна якобы помогала Украине утилизировать биологическое оружие, оставшееся после распада Советского Союза.

Однако, по данным нашего военного ведомства, речь именно о новых программах по изучению опасных вирусов и бактерий, а также - об экспериментах на перелётных птицах, летучих мышах и рептилиях, которые могут переносить смертельные болезни.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США лишь помогали обеспечивать безопасность этих учреждений, а перед этим замглавы американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд в Сенате не только признала существование таких лабораторий, но и выразила крайнюю обеспокоенность тем, что Россия может получить доступ к данным об их исследованиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Совбез ООН
Совбез ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.