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В ЕС ухудшается ситуация с топливом

08:51
  • пятница
  • 11 марта 2022

Цены стремительно растут

Жители Албании вышли на митинги против резкого роста цен на бензин. В столице страны Тиране протестующие собрались возле офиса премьер-министра, сообщает "ТВ Центр".
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В четверг литр бензина стоил 2 евро 20 центов. При этом почти у половины жителей страны зарплата – около 240 евро. Полиция потребовала освободить улицу. Затем начала разгонять и задерживать манифестантов.

В ЕС ситуация с топливом также ухудшается. В Италии цены на АЗС обновляют ежедневно. А накануне крупнейшая нефтяная компания страны объявила, что приостанавливает покупку нефти и нефтепродуктов у России.

Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в очередной раз констатировала, что рост цен на сырьё и энергоресурсы в Европе неизбежен. А на продолжающемся в Версале саммите глав государств и правительств ЕС обсуждают новые ограничения в отношении Москвы.

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