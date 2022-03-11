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Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении российских военных

08:56
  • пятница
  • 11 марта 2022

Это решение вызвало шквал критики

Компания Meta многих ввела в ступор даже в самих США. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на призывы к насилию.

Речь конкретно о расправе над российскими военными на Украине. Еще одна важная деталь - такие сообщения не будут блокировать только для пользователей на постсоветском пространстве и в странах Восточной Европы. На территории других государств они по-прежнему запрещены, отмечает "ТВ Центр".

Многие эксперты такую политику называют расизмом и считают, что это свидетельство начала настоящей холодной войны, при этом представитель корпорации попытался сбить волну возмущения интернет-пользователей, уточнив, что Meta не разрешала угрожать гражданскому населению.

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