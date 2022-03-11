Байден решил прекратить торговые отношения США с Россией

Требуется одобрение конгресса

Нормальные торговые отношения Соединенных Штатов Россией следует прекратить. Такое решение озвучит президент США Джо Байден 11 марта. Чтобы инициатива американского лидера стала реальностью, ей потребуется одобрение конгресса.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, речь, в частности, идет о повышении тарифов на российский импорт. Что касается одобрения конгресса, то, по данным источника, законодатели в обеих палатах готовы эти меры поддержать.

Днем ранее Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также инвестиции в российский энергетический сектор. 11 марта, на 18:15, запланировано очередное выступление президента США, в котором он объявит о мерах для "дальнейшего призыва России к ответу".

Страны Запада вводят новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. В санкционные списки внесены более сотни российских физических лиц и предприятий.

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