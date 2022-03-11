Лидеры Евросоюза назвали Украину членом европейской семьи

Киев подал заявку на вступление в Евросоюз

Лидеры государств — членов ЕС приняли общее заявление по итогам первого дня саммита в Версале. В нем говорится, что Евросоюз не бросит Украину, поскольку она — "часть европейской семьи".

Европейские государства объявили, что продолжат предоставлять Украине скоординированную политическую, финансовую и гуманитарную помощь. Лидеры ЕС выразили намерение "решительно содействовать восстановлению демократической Украины", как только завершатся боевые действия в рамках специальной военной операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление Украины, а также Грузии и Молдавии, и дать им оценку. При этом в заявлении говорится, что ЕС углубит интеграцию с Украиной до формального решения по заявке Киева о вступлении в интеграционное объединение, сообщает "Интерфакс".

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 10 марта, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта.

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