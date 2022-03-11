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МВФ допустил дефолт России

08:39
  • пятница
  • 11 марта 2022

Это может произойти из-за санкций, считает экономист

Международный валютный фонд больше не считает дефолт России невозможным событием. С таким заявлением в четверг, 10 марта, выступила глава МВФ Кристалина Георгиева.
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По словам Георгиевой, введенные Западом против России беспрецедентные санкции вызвали в стране рецессию, причем ее глубина очень велика. Резкое падение курса рубля существенно сократило покупательную способность россиян, что влияет на всю экономику страны, заявила эксперт.

Глава МВФ уточнила, что говорить о конкретной вероятности дефолта России нельзя, так как все зависит от продолжительности спецоперации по защите ДНР и ЛНР и действия введенных в связи с этим санкций.

При этом Георгиева отметила в эфире телеканала CNBC, что события на Украине и в России оказывают влияние на всю мировую экономику, так как резко выросли цены на сырье, энергоресурсы и продовольствие.

Российское правительство разрабатывает антикризисный план поддержки граждан и экономики. Минимизация последствий санкций стала главной темой совещания президента России Владимира Путина с правительством, которое прошло 10 марта.

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Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
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