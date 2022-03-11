Россия потратит больше 1 трлн рублей на первичный план поддержки экономики

Почти половина средств пойдет на социальную поддержку граждан и рынка труда

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета будет составлять не менее 1,042 трлн рублей. При этом объем финансирования ряда инициатив еще уточняется, говорится в проекте плана мер поддержки.

На социальную поддержку и стимулирование рынка труда предлагается выделить 496 млрд рублей. На втором месте по расходам после соцподдержки — транспорт (275 млрд рублей). Строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 млрд рублей, системообразующим организациям — 84,8 млрд, агропромышленному комплексу — 42 млрд, малому и среднему бизнесу направят 23,3 млрд рублей, промышленности — 20 млрд.

Вместе с тем в проекте плана не упоминается дополнительная индексация пенсий и соцпособий, а также расходы на субсидирование ставки в рамках программы льготной ипотеки.

Профильные министерства и Центробанк пока официально не прокомментировали этот план, пишут "Известия".

Российское правительство разрабатывает антикризисный план поддержки граждан и экономики. Минимизация последствий санкций стала главной темой совещания президента России Владимира Путина с правительством, которое прошло 10 марта.

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