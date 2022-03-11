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Пекин раскрыл схему действий атакующих Россию хакеров

08:52
  • пятница
  • 11 марта 2022

Для своих целей они захватывают компьютеры в Китае

Настоящая волна кибератак обрушивается на Китай, начиная с февраля. Хакеры из-за океана захватывают контроль над компьютерами китайских пользователей, чтобы с них атаковать Россию, Белоруссию и Украину,

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Многочисленные хакерские атаки из-за границы зафиксировал китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете.

"С конца февраля интернет в нашей стране непрерывно подвергается иностранным кибератакам", - приводит заявление ведомства агентство Синьхуа.

Эксперты определили, что большинство атак направлено с территории Соединенных Штатов.  По данным китайского ведомства, 87% попыток захвата управления компьютерами в Китае имеют целью переадресацию кибератаки на Россию.

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