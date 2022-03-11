Организация несколько лет контактирует с Киевом по этой теме

Всемирная организация здравоохранения была осведомлена о том, что в биолабораториях на Украине работают со смертельно опасными патогенами. Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ.

В организации пояснили, что на протяжении нескольких лет поддерживали контакт с Киевом по вопросам безопасности работы с патогенами, чтобы предотвратить их "случайную или намеренную утечку". ВОЗ утверждает, что рекомендовала украинским властям уничтожить патогены из-за риска их утечки и распространения среди населения смертельных болезней.

При этом неизвестно, о каких именно патогенах идет речь. Также ВОЗ не уточняет, когда была дана рекомендация уничтожить патогены — до или после начала российской спецоперации по защите республик Донбасса — и последовали ли ей в Киеве, сообщает Reuters.

По данным российского Минобороны, в биолабораториях на Украине при финансировании США разрабатывались новые программы по изучению опасных вирусов и бактерий, а также эксперименты на перелетных птицах, летучих мышах и рептилиях, которые могут переносить смертельные болезни.

Россия в пятницу, 11 марта, созывает Совет безопасности ООН для обсуждения деятельности американских биолабораторий на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"