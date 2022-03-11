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Генпрокуратура проверит покидающие российский рынок зарубежные компании

09:41
  • пятница
  • 11 марта 2022

Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал своим подчиненным поручение усилить надзор за соблюдением закона компаниями, заявившими о приостановке деятельности в России.
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Прокурорский надзор усиливается для обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, руководители которых заявили о приостановке деятельности на территории страны, пояснили в ведомстве. Прокуроры осуществляют жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации.

Каждый факт прекращения работы в России иностранной компании получит правовую оценку на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Это деяние уголовно наказуемо в соответствии с российским законодательством.

Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории России, такие факты будут жестко пресечены, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Совете Федерации предупредили, что в России могут быть введены меры в отношении зарубежных компаний, которые прекращают свою деятельность на территории страны. В частности, могут быть применены такие меры, как национализация, ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов.

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