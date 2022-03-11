Генпрокуратура проверит покидающие российский рынок зарубежные компании

Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал своим подчиненным поручение усилить надзор за соблюдением закона компаниями, заявившими о приостановке деятельности в России.

Прокурорский надзор усиливается для обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, руководители которых заявили о приостановке деятельности на территории страны, пояснили в ведомстве. Прокуроры осуществляют жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации.

Каждый факт прекращения работы в России иностранной компании получит правовую оценку на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Это деяние уголовно наказуемо в соответствии с российским законодательством.

Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории России, такие факты будут жестко пресечены, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Совете Федерации предупредили, что в России могут быть введены меры в отношении зарубежных компаний, которые прекращают свою деятельность на территории страны. В частности, могут быть применены такие меры, как национализация, ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов.

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