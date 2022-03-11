Минобороны сообщило об ударах по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске

Они выведены из строя

Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что удары наносились с помощью высокоточного оружия большой дальности.

Кроме того, подразделения ВС продвинулись вперед на 17 километров. Также в Минобороны сообщили, что российская авиация за сутки уничтожила 107 объектов ВСУ, в том числе 6 пунктов управления, 11 мест скопления боевой техники и 14 складов.

За сутки авиация и ПВО сбили 3 украинских вертолета Ми-24 и 8 БПЛА.

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