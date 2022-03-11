ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России заявило об освобождении Волновахи

09:29
  • пятница
  • 11 марта 2022

Войска ДНР продвинулись еще на 6 километров

Подразделения Народной милиции ДНР освободили город Волноваху. Войска Донецкой народной республики продвинулись на шесть километров, взяв под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи открыты гумкоридоры
Путин рассказал о прорыве обороны ВСУ под Волновахой

"Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха", — заявил Конашенков.

В ДНР освобождение Волновахи назвали маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя. А по данным Конашенкова, подразделения народной милиции продолжают сжимать кольцо окружения вокруг города. Военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов.

Тем временем подразделения российских Вооруженных сил продолжили наступление, продвинувшись на 17 километров. Части ВС РФ, по данным Минобороны, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Войска ДНР
Войска ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.