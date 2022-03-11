Минобороны России заявило об освобождении Волновахи

Войска ДНР продвинулись еще на 6 километров

Подразделения Народной милиции ДНР освободили город Волноваху. Войска Донецкой народной республики продвинулись на шесть километров, взяв под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха", — заявил Конашенков.

В ДНР освобождение Волновахи назвали маленькой победой, которая приведет к взятию Мариуполя. А по данным Конашенкова, подразделения народной милиции продолжают сжимать кольцо окружения вокруг города. Военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов.

Тем временем подразделения российских Вооруженных сил продолжили наступление, продвинувшись на 17 километров. Части ВС РФ, по данным Минобороны, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская.

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