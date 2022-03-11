Россия сообщила о ежедневной работе гуманитарных коридоров на Украине

Украинские военные используют мирных жителей как живой щит

Гуманитарные коридоры из украинских городов теперь будут открывать ежедневно без согласования Киева. Главная задача - сохранить жизни мирных граждан. Такое решение приняли российские военные. За последние дни из опасных зон удалось вывести 187 тысяч человек.

Колонна с журналистами под постоянной охраной бойцов ДНР. Два часа по испещренной рытвинами после минометных обстрелов дороге, и мы практически на берегу Азовского моря. Точка назначения – Широкино. Но туда не пускают. По словам военных, идет спецоперация.

В Безыменном сейчас спокойно. Тишину нарушает только пролетающая над поселком на бреющем полете российская авиация. Палаточный лагерь МЧС Донецкой народной республики продолжает принимать беженцев.

Вооруженные украинские формирования выбрали тактику, которую применяли террористы "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация): используют мирных жителей как живой щит.

Автобус привозит очередные два десятка человек, которые смогли вырваться от националистов. Обессиленные с дороги – они мечтают только о том, как оказаться в тепле и не волноваться за жизнь близких.

Людей оставили без газа, света и воды. Для многих выбор был невелик: рисковать замерзнуть в подвалах или попасть под обстрел на земле. С маленькими детьми. Дети, которые видели войну, моментально взрослеют.

Пока в лагере условия спартанские - палатка на два десятка человек. Бойцы ДНР выдают тёплую одежду. Чай, кофе, компот, нехитрая еда. Самое главное, что в этой палатке тепло, сухо, есть электричество.

Помогают местные предприятия и волонтеры. В том числе разыскивают родных и знакомых беженцев, ведь переехать к своим комфортнее. Своих здесь не бросают.

Иван Колесников, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

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