ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия сообщила о ежедневной работе гуманитарных коридоров на Украине

11:42
  • пятница
  • 11 марта 2022

Украинские военные используют мирных жителей как живой щит

Гуманитарные коридоры из украинских городов теперь будут открывать ежедневно без согласования Киева. Главная задача - сохранить жизни мирных граждан. Такое решение приняли российские военные. За последние дни из опасных зон удалось вывести 187 тысяч человек.
Киев отказался от открытия предложенных Россией гумкоридоров

Колонна с журналистами под постоянной охраной бойцов ДНР. Два часа по испещренной рытвинами после минометных обстрелов дороге, и мы практически на берегу Азовского моря. Точка назначения – Широкино. Но туда не пускают. По словам военных, идет спецоперация.

В Безыменном сейчас спокойно. Тишину нарушает только пролетающая над поселком на бреющем полете российская авиация. Палаточный лагерь МЧС Донецкой народной республики продолжает принимать беженцев.

Вооруженные украинские формирования выбрали тактику, которую применяли террористы "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация): используют мирных жителей как живой щит.

Автобус привозит очередные два десятка человек, которые смогли вырваться от националистов. Обессиленные с дороги – они мечтают только о том, как оказаться в тепле и не волноваться за жизнь близких.

Людей оставили без газа, света и воды. Для многих выбор был невелик: рисковать замерзнуть в подвалах или попасть под обстрел на земле. С маленькими детьми. Дети, которые видели войну, моментально взрослеют.

Пока в лагере условия спартанские - палатка на два десятка человек. Бойцы ДНР выдают тёплую одежду. Чай, кофе, компот, нехитрая еда. Самое главное, что в этой палатке тепло, сухо, есть электричество.

Помогают местные предприятия и волонтеры. В том числе разыскивают родных и знакомых беженцев, ведь переехать к своим комфортнее. Своих здесь не бросают.

Иван Колесников, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Гумпомощь для беженцев
Гумпомощь для беженцев
Гуманитарная помощь жителям Донбасса
Гуманитарная помощь жителям Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.