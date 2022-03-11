Депутаты Госдумы обсуждают второй пакет антикризисных мер

Они призываны поддержать экономику и жителей России

Второй пакет антикризисных мер рассматривает в пятницу Государственная Дума. Законопроекты направлены на поддержку экономики и граждан в условиях санкций. Правительство предложило ввести поблажки в сфере налогообложения, упростить правила ввоза медицинских товаров, защитить сферу транспорта от влияния западных ограничений.

В пятницу Государственная Дума обсуждает второй пакет предложений по поддержке граждан и бизнеса, чтобы поддержать и тех и других в условиях масштабных антироссийских санкций. Законопроект правительство внесло в парламент буквально накануне. Но именно сейчас время быстрых и слаженных решений. Поэтому, несмотря на разные политические позиции, думские фракции выступают единым фронтом.

Сегодня депутаты рассматривают меры, которые касаются поддержки строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний, упрощают ввоз в страну лекарств, а также направлены на защиту сбережений россиян. Всего более 10 законопроектов.

В рамках второго пакета поддержки предлагается отменить НДФЛ на проценты по вкладам свыше 1 миллиона рублей. И это распространится на доходы по депозитам не только за этот, но и за прошлый год. Законодательно приостановят начисление пени за неуплату ЖКХ и взносов за капремонт.

Повышенный транспортный налог будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей, а не 3, как ранее. Чтобы привлечь новых инвесторов, гостиничный бизнес хотят освободить от налога на добавленную стоимость на пять лет. А для IT-компаний предлагается нулевая ставка по налогу на прибыль на ближайшие 3 года.

Чтобы сохранить авиапарк российских компаний, устанавливаются нормы, позволяющие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Эти лайнеры можно будет эксплуатировать на внутренних маршрутах. Строительную отрасль поддержат упрощением разработки градостроительной документации и льготной арендой земельных участков. Чувствительная тема - импортные лекарства и другие товары, которые мы пока полностью заменить не можем.

Параллельно с мерами поддержки граждан и российского бизнеса в Госдуме обсуждают и ответные меры на антироссийские рестрикции западных стран. Например, правительство получит право ограничивать заход в наши порты иностранных судов из перечня недружественных стран. Или еще довольно серьезная инициатива - введение внешнего управления в западных компаниях, которые без уважительных причин решили покинуть наш рынок, усугубляя и без того непростую экономическую ситуацию в России.

В Государственной Думе подчеркивают: в ситуации, когда против России развязана полномасштабная экономическая война, действовать в ответ нужно жестко. Ведь главная задача социального государства, которым является Россия, сохранить все свои социальные обязательства перед гражданами. И все возможности и ресурсы для этого есть.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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