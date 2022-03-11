Россия расскажет в ООН о биолабораториях на Украине

Созвано заседание Совбеза ООН

Россия созывает Совет безопасности ООН, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. Речь о десятках секретных лабораторий, которые занимались смертельными инфекциями. О существовании подобных объектов уже проговорились в Вашингтоне. А в нашем Минобороны готовы предоставить неопровержимые доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию биологического оружия на Украине.

На сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН, которое созывают по инициативе нашей страны, Россия рассчитывает предоставить неоспоримые доказательства: украинские лаборатории принимали участие в американской военно-биологической программе. Однако в своём новом обращении президент Зеленский заявил, мол, никаких разработок оружия массового поражения в стране не ведётся. А большинство лабораторий остались ещё с советских времён.

"Я президент адекватной страны, адекватного народа. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает", - сказал Зеленский.

Тем не менее, факты говорят об обратном. Речь о совершенно новых и современных программах по работе с опасными патогенами. По данным Минобороны России, США потратили на это более 200 миллионов долларов. Тем сложнее поверить в абсурдные заявления представителя Госдепартамента. По словам Нед Прайс, Вашингтон действительно помогал Киеву, но лишь эпизодически и только в вопросах обеспечения безопасности.

"Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась", - говорит Нед Прайс.

Судя по валу противоречивых комментариев, американские чиновники и сами не успели договориться, какую правду транслировать миру. Незадолго до этого заместитель главы того же Госдепа Виктория Нуланд высказалась однозначно: лаборатории на Украине есть и США очень не хотелось бы, чтобы результаты исследований попали к русским.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, рекомендовала уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить возможные утечки. Впрочем, учитывая низкий уровень безопасности лабораторий, которые перешли под контроль российских военных, утечки могли произойти и раньше. Работать с чумой и сибирской язвой там было просто запрещено. Тем не менее, западные политики отказываются видеть реальный источник опасности, продолжая оголтело обвинять Россию.

"Информация, которую вы слышите о химическом оружии, - это часть российского сценария. Они начинают рассказывать о том, что их оппоненты или американцы хранили химическое оружие. Когда они сами разместят химическое оружие, а я опасаюсь, что такое возможно, то будет распространена фейковая история, которой они готовы воспользоваться", - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Так называемая "фейковая" история тем временем подкрепляется всё большим числом доказательств. В частности, того, как именно украинская сторона передавала человеческие биоматериалы украинцев в иностранные государства. Вполне возможно, для изучения уязвимости славянского генотипа и разработки избирательного биологического оружия. Переносить же его могли бы мигрирующие дикие птицы. Учёные отобрали два вида пернатых, которых позже выпускали на волю из Херсонской биолаборатории. Однако ни протоколы исследований, ни платёжные ведомости, которые доказывают причастность Америки, многим почему-то кажутся менее убедительными, чем голословные заявления ряда политиков. Разговор продолжится сегодня за круглым столом Организации Объединённых Наций.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"