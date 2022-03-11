Паника и рост цен в Европе: к чему приведет санкционная политика Запада

Цены на бензин и энергоносители будут расти

Свобода слова по-американски. Фейсбук и Инстаграм разрешили публиковать призывы к насилию в отношении граждан России. Специально для этого соцсети изменили свою политику в сфере борьбы с разжиганием ненависти. В нашем посольстве назвали такие действия экстремистскими. А Джо Байден сегодня, как ожидается, предложит прекратить нормальные торговые отношения с Москвой и поднять тарифы на импорт.

Нормальные торговые отношения с Россией пора закончить. Пока это главный тезис предстоящего сегодня заявления Джо Байдена. Детали президент США пообещал раскрыть вечером. Речь, скорее всего, пойдет о новом повышении тарифов на российский импорт. Белый дом намерен усилить санкции из-за Украины. И пока Байден готовит речь, американские соцсети развязали в интернете информационную войну против России. От демократичной политкорректности не осталось и следа. Компания Meta разрешила своим подписчикам и владельцам аккаунтов в Фейсбуке и Инстаграме открыто призывать к насилию против граждан России. Наше посольство в США называет этот шаг экстремистским:

"Возмутительна агрессивная и преступная политика "Меты", ведущая к разжиганию ненависти и вражды по отношению к русским. Действия компании – очередное свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от властей США прекратить экстремистскую деятельность "Меты" и принять меры по привлечению виновных к ответственности".

Тем более, что сами владельцы страниц и аккаунтов в соцсетях не наделяли владельцев компании правом стравливать народы и разжигать межнациональную рознь. Действия "Меты" настолько вызывающие, что вызвали осуждения американской прессы, отнюдь не самой лояльной к России:

"Facebook не в первый раз меняет правила модерации контента, за эту непоследовательность он уже подвергался критике. Что касается антироссийских поправок, то их появление крайне необычное…на прошлой неделе пользователям Facebook было разрешено восхвалять неонацистский батальон как часть сил, пытающихся противостоять военной спецоперации России на Украине".

Пресс-секретарь компании Энди Стоун заявил, мол, это временная мера. Впрочем, цинизм зашкаливает и по отношению к тем, кого США так долго опекают. Совместный брифинг вице-президента Камалы Харрис и президента Польши Анжея Дуды. Корреспондент спрашивает - какие меры предпринимает Вашингтон для приема и размещения украинских беженцев. Сначала в воздухе повисла неловкая пауза. Затем, очень странная реакция вице-президента США.

Харрис уже открыто смеется над украинскими беженцами, которые наводнили многие города восточной Европы. А вот экономикам как США, так и Старого света сегодня явно не до смеха. После рекордного взлета цен на топливо из-за введённых антироссийских санкций Белый дом заявил - это еще не финал.

"Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти. Мы также считаем, что это будет временным и непродолжительным явлением", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джениффер Псаки.

Сказав "непродолжительное и временное", Псаки не уточнила - на сколько? Минтруда США, в отличие от Белого дома, в панике. Ведь рост цен на потребительские товары уже достиг почти 8 процентов. А это рекорд с 1982 года. За голову хватается и Европа. В ее центральном банке просто не могут объяснить, что происходит с экономикой Старого света и что будет дальше.

Впрочем, политики Евросоюза и его финансисты, похоже, живут в разных реальностях. Если экономисты, оценивая катастрофические риски, говорят о необходимости найти компромиссы с Россией, то истеблишмент сегодня намерен усилить санкционное давление на Москву. Хотя и с оговоркой.

Глава МИД ФРГ в Боснии обсуждает текущие проблемы на Балканах. Но и здесь от темы санкций не уйти. Ведь без российского газа электричество в больницы, дома и на предприятия Германии будут подавать с перебоями.

"Мы должны как можно быстрее делать все для энергоэффективности, масштабного снижения импорта ископаемого сырья из России, но не имеет смысла вводить санкции, когда придется сказать, что мы не можем их выдержать, мы их отменяем", - отметила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Предварительный итог санкционной политики - для замещения российских углеводородов мировому сообществу потребуется более 10 лет. Это заключения американских экспертов. А в России, еще и добавляют - наши энергоносители невозможно удалить из экономики росчерком пера. Ведь зависимость многих стран от наших нефти и газа составляет от 30 до 50 процентов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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