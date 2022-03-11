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Турция закрыла пролив Дарданеллы

09:58
  • пятница
  • 11 марта 2022

Морские власти назвали причиной "неисправность корабля"

Турция закрыла пролив Дарданеллы, движение судов остановлено в обоих направлениях. В Главном управлении по морских делам страны заявили, что причиной стала неисправность корабля.

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"Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу", - сказано в заявлении ведомства. Отмечается, что, в соответствии с должностными инструкциями, даны указания по спасению корабля, передает РИА Новости.

10 марта Турция закрыла пролив Босфор. Береговая охрана объяснила свое решение резким ухудшением погоды. На некоторые регионы Турции, включая Стамбул и Анкару, обрушился сильнейший снегопад.

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