ЕС отказался вводить эмбарго на импорт российских энергоресурсов

Об этом стало известно после первого дня саммита Евросоюза

Евросоюз не намерен вводить санкций против России, затрагивающих нефтяной и газовый секторы. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Соответствующее решение, по словам Орбана, было принято в ходе первого дня саммита лидеров ЕС в Версале. Венгерский политик заявил, что европейские государства "решили самый важный вопрос в свою пользу".

Благодаря отказу Евросоюза от санкций, касающихся нефтегазового сектора России, энергоснабжение Венгрии будет обеспечено в дальнейшем, цитирует Орбана портал hirado.hu.

8 марта президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа. Это решение американский лидер связал с проведением Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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