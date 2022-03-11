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Россия откроет гуманитарные коридоры на Украине по ужесточенным правилам

10:33
  • пятница
  • 11 марта 2022

Это связано с попытками СБУ собрать разведданные о российских войсках

Российская сторона ужесточит правила использования гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Украины. Об этом рассказал межведомственный координационный штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

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В штабе сообщили, что 10 марта на двух маршрутах эвакуации мирных жителей сотрудники Службы безопасности Украины заменили часть штатных водителей эвакуационных автобусов, чтобы собрать разведданные о российских войсках. Эта попытка была пресечена.

Указав на недопустимость таких действий, российская сторона предпримет ряд мер, чтобы предотвратить повторение подобного. Эвакуация по гуманитарным коридорам будет осуществляться с предварительной подачей списков людей и автотранспорта, которые воспользуются маршрутами. В списках должны быть указаны паспортные данные граждан и сведения о транспорте.

Кроме того, всех следующих по коридорам будут проверять на наличие средств связи. Иметь при себе такие устройства могут только сотрудники Международного Красного Креста. При обнаружении средств коммуникации и связи у других лиц их будут изымать, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны России рассказали, что гуманитарные коридоры на Украине в сторону территории России с 11 марта будут ежедневно открывать с 10:00 в одностороннем порядке. В ведомстве также сообщили, что Киев противится выезду гражданского населения в сторону Российской Федерации. Националисты изъяли предназначенные для эвакуации беженцев автобусы и другие транспортные средства.

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