Россия возобновила полеты в восемь стран

Ограничения были введены из-за ковида

Россия сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.

Воздушное сообщение возобновилось на взаимной основе, сообщила пресс-служба Росавиации. Речь идет как о регулярных рейсах, так и о нерегулярных. Соблюдение определенных ограничений на борту остается в силе.

"Авиакомпаниям при выполнении регулярных и нерегулярных полетов необходимо соблюдать положения постановления об обеспечении режима изоляции" - уточняется в сообщении.

Ранее Росавиация сняла ковидные ограничения на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Тем временем закрытие воздушного пространства на юге России продлили до 20 марта.

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