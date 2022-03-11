Ограничения на авиарейсы на юг России вновь продлены

Об этом рассказали в Министерстве транспорта

Закрытие воздушного пространства на юге России продлевается до 20 марта. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказали в пресс-службе холдинга "Аэродинамика", который управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы.

Согласно заявлению компании, воздушное пространство на юге страны будет закрыто до 03:45 20 марта 2022 года в соответствии с решением авиационных властей, сообщает РБК.

Источник ТАСС в Министерстве транспорта России также рассказал о продлении действия временных ограничений.

Росавиация пока не прокомментировала эти сообщения.

Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга и центра России был введен после начала специальной военной операции по защите республик Донбасса. Этот режим дважды продлевали, в последний раз — до 14 марта. Остальные воздушные гавани страны работают в обычном режиме.

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