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Два парашюта обнаружены на месте падения неизвестного объекта в Загребе

10:42
  • пятница
  • 11 марта 2022

Район столицы Хорватии оцеплен

Мощный взрыв разбудил жителей столицы Хорватии в ночь на пятницу. Сообщается, что в одном из районов Загреба упал неустановленный объект. На месте падения обнаружена воронка и два парашюта.

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"В районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта из воздуха. На место были срочно отправлены наряды, которые нашли воронку на улице Ярунской... поблизости два парашюта", - сообщила в Twitter пресс-служба МВД республики.

Взрывом повреждено несколько припаркованных поблизости автомобилей, пострадавших нет. Полиция просит СМИ не распространять непроверенную информацию. На месте происшествия работают эксперты, район оцеплен, передает РИА Новости.

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