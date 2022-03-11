Два парашюта обнаружены на месте падения неизвестного объекта в Загребе

Район столицы Хорватии оцеплен
Мощный взрыв разбудил жителей столицы Хорватии в ночь на пятницу. Сообщается, что в одном из районов Загреба упал неустановленный объект. На месте падения обнаружена воронка и два парашюта.
"В районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта из воздуха. На место были срочно отправлены наряды, которые нашли воронку на улице Ярунской... поблизости два парашюта", - сообщила в Twitter пресс-служба МВД республики.
Взрывом повреждено несколько припаркованных поблизости автомобилей, пострадавших нет. Полиция просит СМИ не распространять непроверенную информацию. На месте происшествия работают эксперты, район оцеплен, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"