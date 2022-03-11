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Володин призвал наказать Meta за русофобию

10:54
  • пятница
  • 11 марта 2022

Идет информационная война

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой принять меры прокурорского реагирования по отношению к американской корпорации Meta Platforms.
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении российских военных

Происходящее – это самая настоящая информационная война, заметил Володин. Роскомнадзор также может вмешаться в ситуацию ,если будут для этого основания. 

"Это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ", - уточнил спикер нижней палаты парламента.

Ранее Meta временно сняла запрет в соцсетях Facebook и Instagram на разжигание ненависти к россиянам – а точнее в отношении российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Агентство Reuters также пишет, что нововведение разрешает призывы к смерти президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

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