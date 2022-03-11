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Ефимов: Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

10:49
  • пятница
  • 11 марта 2022

Ранее Сергей Собянин объявил о поддержке столичного бизнеса в условиях санкций

Практика заключения офсетных контрактов будет распространена на все комплексы городского хозяйства. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Сергей Собянин объявил план первоочередных мер, направленных на поддержку столичного бизнеса в условиях санкций. Одна из мер предполагает распространение офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства: теперь столица будет подписывать их по максимально широкой номенклатуре продукции, необходимой для государственных нужд", - рассказал Ефимов.

По его словам, офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика - создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города. Земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль.

По условиям офсетного контракта, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций - 1 млрд рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет.

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