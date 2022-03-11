ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

10:56
  • пятница
  • 11 марта 2022

Документ направлен на совершенствование процедуры ДЭГ

Депутаты Государственной думы в пятницу, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование процедуры дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Матвиенко допустила введение онлайн-голосования по всей России в 2024 году

Документ закрепляет обязанность избирателей, желающих использовать ДЭГ, пройти процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их шифрование при проведении голосования и последующее расшифрование после его завершения.

Принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдумах будет Центризбирком, равно как определять порядок голосования и принимать решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.

Дистанционное электронное голосование, согласно принятому закону, осуществляется с использованием ГАС "Выборы", а также иных госсистем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК России, сообщает АГН "Москва".

Система дистанционного электронного голосования применялась в единый день голосования в сентябре 2021 года в семи субъектах Российской Федерации, включая Москву. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что это помогло изучить основные плюсы и минусы данного формата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Онлайн-голосования
Онлайн-голосования
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.