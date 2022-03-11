Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Документ направлен на совершенствование процедуры ДЭГ

Депутаты Государственной думы в пятницу, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование процедуры дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Документ закрепляет обязанность избирателей, желающих использовать ДЭГ, пройти процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизации результатов волеизъявления, их шифрование при проведении голосования и последующее расшифрование после его завершения.

Принимать решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдумах будет Центризбирком, равно как определять порядок голосования и принимать решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.

Дистанционное электронное голосование, согласно принятому закону, осуществляется с использованием ГАС "Выборы", а также иных госсистем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям, установленным ЦИК России, сообщает АГН "Москва".

Система дистанционного электронного голосования применялась в единый день голосования в сентябре 2021 года в семи субъектах Российской Федерации, включая Москву. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что это помогло изучить основные плюсы и минусы данного формата.

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