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Назван срок отмены масочного режима в России

10:45
  • пятница
  • 11 марта 2022

Эксперты ориентируются на загруженность медучреждений

Сезон ОРВИ в России подходит к концу. С его окончанием возможна и отмена масочного режима, все зависит от загруженности коечного фонда, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

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"Все-таки сезон этих заболеваний - это март месяц включительно, и вполне вероятна отмена масочного режима именно с наступлением апреля и мая месяца. Но это опять же будет зависеть от... того тренда, который мы будем видеть по коечному фонду", - цитирует эксперта РИА Новости.

Вознесенский отметил, что помимо коронавирусной инфекции есть еще грипп и несколько десятков другие острых респираторных вирусных инфекций. Эксперт  напомнил, что масочный режим в России устанавливается не властями регионов – решение принимает главный санитарный врач.

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