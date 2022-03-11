В России госпитализированы еще 7566 человек с коронавирусом

Всего за сутки выявлено 50743 случая коронавируса

За сутки в России госпитализированы 7566 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 50743 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 2102 человека, из них госпитализирован только 221.

Выздоровели за сутки 151210 человек. Скончались 674 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17242043 человека. Умерли 359585 зараженных. Вылечились 15194927 заболевших.

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