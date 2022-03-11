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Кабмин предложил удерживать в России вагоны из недружественных стран

11:20
  • пятница
  • 11 марта 2022

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

На рассмотрение Государственной думы внесен правительственный законопроект, разрешающий удерживать в России вагоны из недружественных государств.

Согласно предлагаемым поправкам в федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", Министерство транспорта России может получить право определять особенности применения на территории Российской Федерации актов Совета по железнодорожному транспорту СНГ а также иных международных организаций в области ж/д транспорта.

Это связано с тем, что в данный Совет входят Украина и государства Прибалтики. Они включены в список стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России, поэтому существует риск, что Совет может принять решения, противоречащие интересам Российской Федерации, говорится в поправках.

Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время у России нет возможности удерживать подвижной состав, принадлежащий другой стране, в том числе Украине и прибалтийским государствам, в ответ на аналогичные действия с их стороны.

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Российское Министерство транспорта ранее выступило с инициативой удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые компаниями России в лизинг у зарубежных компаний. Эту меру предлагается ввести в связи с ужесточением антироссийских санкций в отношении граждан и юридических лиц.

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