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Более тысячи мундепов Москвы поддержали проведение спецоперации на Украине

11:15
  • пятница
  • 11 марта 2022

Россия обязана защитить братский народ от нацизма

Более тысячи муниципальных депутатов Москвы поддержали решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине в защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Мундепы записали обращение в поддержку главы государства, а также опубликовали посты со словами поддержки в социальных сетях, сообщила пресс-служба Совета муниципальных образований города.

Депутаты подчеркнули, что Россия не имеет права допустить убийство русскоязычных граждан, усиление нацизма, наращивание военной инфраструктуры у своего порога. Наша страна была вынуждена принять меры по денацификации Украины, чтобы защитить

"Поэтому муниципальные депутаты Москвы полностью поддерживают президента и действия России, которая, несмотря на санкции Запада, продолжает помогать мирным жителям", - говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Это решение было принято согласно подписанным с республиками договорам о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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