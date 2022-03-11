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Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным

11:22
  • пятница
  • 11 марта 2022

Обсудят, в том числе, Украину

Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Как передает телеграм-канал "Пул Первого", из аэропорта в одной машине с белорусским президентом уехал посол страны в России Владимир Семашко.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в пятницу в Москве. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.

Еще одной темой встречи станет ситуация на Украине.

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