Россия завершила укрепление своих западных рубежей

Об этом доложил министр обороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация практически завершила укрепление своих западных границ. Об этом Шойгу в пятницу, 11 марта, доложил верховному главнокомандующему ВС России, президенту Владимиру Путину.

Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Совета Безопасности России. Он предложил обменяться информацией по текущим событиям и предоставил слово министру обороны Сергею Шойгу.

Как заявил глава Минобороны, Генштаб разработал и практически завершил реализацию плана по усилению наших западных рубежей, включая новые современные оружейные комплексы и перемещение боевых частей для защиты границ.

Шойгу напомнил об усилия Запада по наращиванию своих сил у западных рубежей России: ежедневно прибывают новые подразделения. Воспользовавшись ситуацией, "они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена", заявил министр.

Глава Минобороны попросил у Путина поручение доложить предложения в этой связи, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. 4 марта Сергей Шойгу объяснил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу цели специальной военной операции на Украине. Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям.

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