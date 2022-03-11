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Россия завершила укрепление своих западных рубежей

11:40
  • пятница
  • 11 марта 2022

Об этом доложил министр обороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Российская Федерация практически завершила укрепление своих западных границ. Об этом Шойгу в пятницу, 11 марта, доложил верховному главнокомандующему ВС России, президенту Владимиру Путину.
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Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Совета Безопасности России. Он предложил обменяться информацией по текущим событиям и предоставил слово министру обороны Сергею Шойгу.

Как заявил глава Минобороны, Генштаб разработал и практически завершил реализацию плана по усилению наших западных рубежей, включая новые современные оружейные комплексы и перемещение боевых частей для защиты границ.

Шойгу напомнил об усилия Запада по наращиванию своих сил у западных рубежей России: ежедневно прибывают новые подразделения. Воспользовавшись ситуацией, "они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена", заявил министр.

Глава Минобороны попросил у Путина поручение доложить предложения в этой связи, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса. 4 марта Сергей Шойгу объяснил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу цели специальной военной операции на Украине. Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия не угрожает мирным жителям.

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