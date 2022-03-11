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Путин одобрил отправку добровольцев на Украину

11:33
  • пятница
  • 11 марта 2022

Президент также поддержал предложение передать трофейное западное вооружение ДНР и ЛНР

Ситуацию на Украине обсуждают в пятницу постоянные члены Совета безопасности в Кремле. Совещание проводит Владимир Путин. В беседе принимают участие премьер-министр, руководители обеих палат парламента и главы силовых ведомств, сообщает "ТВ Центр".

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту об обстановке и предложил усилить боеспособность народных республик на фоне недружественных действий зарубежных стран.

"Что касается сбора со всего мира наёмников, мы видим, они не скрывают, западные спонсоры это делают в открытую, пренебрегая нормами международного права, поэтому если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им", - сказал Путин.

Президент также поддержал предложение министра обороны передать в Донбасс трофейную технику западного производства.

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